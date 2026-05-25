Москва25 маяВести.Цирковая артистка Екатерина Запашная, дочь дрессировщика Мстислава Запашного, которая во время отпуска в Севастополе оказалась в реанимации с тяжелой аллергической реакцией, рассказала о своем состоянии. Соответствующий пост размещен в ее Telegram-канале.
О госпитализации Екатерины Запашной СМИ сообщили 23 мая. В публикациях было сказано, что артистка приехала в Севастополь ради отдыха и посещения циркового шоу брата - Ярослава Запашного, - но заметила небольшую красную точку на коже, сначала приняла ее за укус комара. Не уточнялось, что именно вызвало аллергию.
В своем посте, опубликованным поздно вечером 24 мая, артистка сообщила об улучшении самочувствия. По словам Запашной, она даже смогла поесть, а пятна на теле начали сходить.
Мне сегодня прям полегче. Я даже поела! Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить. Сделали вторую плазмофильтрацию (метод очищения крови. – Прим. ред.), отдельное "удовольствие"говорится в сообщении
Артистка выразила надежду, что все идет к выписке.
Более свежих постов в ее блоге в Telegram нет.
Екатерина Запашная – цирковая артистка, дрессировщица, воздушная гимнастка.