Москва25 мая Вести.Цирковая артистка Екатерина Запашная, дочь дрессировщика Мстислава Запашного, которая во время отпуска в Севастополе оказалась в реанимации с тяжелой аллергической реакцией, рассказала о своем состоянии. Соответствующий пост размещен в ее Telegram-канале.

О госпитализации Екатерины Запашной СМИ сообщили 23 мая. В публикациях было сказано, что артистка приехала в Севастополь ради отдыха и посещения циркового шоу брата - Ярослава Запашного, - но заметила небольшую красную точку на коже, сначала приняла ее за укус комара. Не уточнялось, что именно вызвало аллергию.

В своем посте, опубликованным поздно вечером 24 мая, артистка сообщила об улучшении самочувствия. По словам Запашной, она даже смогла поесть, а пятна на теле начали сходить.

Мне сегодня прям полегче. Я даже поела! Могу сидеть, и это уже не больно. Пятна начали сходить. Сделали вторую плазмофильтрацию (метод очищения крови. – Прим. ред.), отдельное "удовольствие" говорится в сообщении

Артистка выразила надежду, что все идет к выписке.

Более свежих постов в ее блоге в Telegram нет.

Екатерина Запашная – цирковая артистка, дрессировщица, воздушная гимнастка.