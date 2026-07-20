Журналистка США Оуэнс поблагодарила россиян за спасение жизни ее телохранителя Журналистка Оуэнс поблагодарила Россию за спасение жизни ее телохранителя

Москва20 июл Вести.Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян, президента России Владимира Путина и врачей за спасение жизни ее телохранителя. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо журналистки.

Уточняется, что телохранитель перенес тяжелый инсульт во время недавнего визита Оуэнс в Россию. Российские врачи провели операцию на головном мозге и удалили тромб.

Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. … Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудет сказала Оуэнс

По словам американки, у ее телохранителя также полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого.

6 июня Оуэнс дала интервью режиссеру Никите Михалкову в авторской программе "Бесогон ТВ". По завершении программы режиссер преподнес журналистке подарки с фирменным логотипом. Американка же обещала надеть в аэропорт фирменную кепку "Бесогон ТВ".