Москва20 июлВести.Американская журналистка Кэндис Оуэнс поблагодарила россиян, президента России Владимира Путина и врачей за спасение жизни ее телохранителя. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо журналистки.
Уточняется, что телохранитель перенес тяжелый инсульт во время недавнего визита Оуэнс в Россию. Российские врачи провели операцию на головном мозге и удалили тромб.
Чудесным образом в результате этой операции был не только удален тромб, угрожавший жизни пациента, но и основательно улучшилось общее состояние его здоровья. … Этот триумф медицины никто из нас никогда не забудетсказала Оуэнс
По словам американки, у ее телохранителя также полностью исчезли хронические проблемы, от которых он страдал годами, а слух и зрение улучшились настолько, что ему более не требуются средства коррекции ни того ни другого.
6 июня Оуэнс дала интервью режиссеру Никите Михалкову в авторской программе "Бесогон ТВ". По завершении программы режиссер преподнес журналистке подарки с фирменным логотипом. Американка же обещала надеть в аэропорт фирменную кепку "Бесогон ТВ".