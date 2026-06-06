Журналистка Оуэнс рассказала, как ее пытались запугать и подкупить Журналистка Оуэнс: СМИ предлагали миллионы за "правильное" освещение событий

Москва6 июн Вести.Американской журналистке и политическому обозревателю Кэндис Оуэнс предлагали значительные денежные суммы, превышающие пять миллионов долларов, чтобы она освещала события с определенной точки зрения. Об этом Оуэнс рассказала в интервью режиссеру Никите Михалкову в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Также, по ее словам, корпорации применяли различные приемы, чтобы заставить ее молчать.

Были звонки, были, соответственно, корпоративные подходы на корпоративные деньги, чтобы заставить меня молчать, и были предложения от СМИ с суммами, значительно превышающими пять миллионов [долларов], за определенные углы освещения событий рассказала Оуэнс

На шутливое замечание Михалкова, что надо было согласиться и взять предложенные деньги, журналистка ответила, что это привело бы к несчастьям.

К сожалению, это все равно, что продать свою душу. Многие так делают, но мне кажется, это может привести только к жизни полной несчастья отметила она

Ранее Оуэнс заявляла, что ей предлагали пять миллионов долларов за информацию о супруге президента Франции Эммануэля Макрона. По словам журналистки, первая леди на самом деле была рождена под именем Жан-Мишель Тронье. Оуэнс также сообщала, что встречалась с представителями французского посольства, которые пытались заставить ее прекратить публичные заявления на эту тему.