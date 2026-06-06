Москва6 июнВести.Журналистка Кэндис Оуэнс обещала надеть в аэропорт фирменную кепку "Бесогон ТВ". Об этом она с улыбкой пообещала Никите Михалкову в его авторской программе, сообщает ИС "Вести".
Подарки с логотипом "Бесогон ТВ" режиссер преподнес журналистке в ходе интервью, в котором они обсудили истоки конфликта на Украине, как в России сегодня видят современные США, о значении религии, исторической правды и памяти для мира.
Это просто замечательно! Огромное вам спасибо! Я в аэропорт наденусказала Оуэнс, примеряя кепку
Надев головной убор, журналистка отметила высокое качество сделанной вещи.
У нас вообще с качеством все нормальноответил ей Михалков
В ходе беседы Оуэнс рассказала, как различные СМИ предлагали ей миллионы долларов за "правильное" освещение тех или иных событий, а некоторые корпорации даже прибегали к угрозам.