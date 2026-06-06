Журналистка Оуэнс обещала Михалкову, что поедет в аэропорт в кепке "Бесогон ТВ"

Журналистка Оуэнс пообещала надеть кепку "Бесогон ТВ" по пути в аэропорт Журналистка Оуэнс обещала Михалкову, что поедет в аэропорт в кепке "Бесогон ТВ"

Москва6 июн Вести.Журналистка Кэндис Оуэнс обещала надеть в аэропорт фирменную кепку "Бесогон ТВ". Об этом она с улыбкой пообещала Никите Михалкову в его авторской программе, сообщает ИС "Вести".

Подарки с логотипом "Бесогон ТВ" режиссер преподнес журналистке в ходе интервью, в котором они обсудили истоки конфликта на Украине, как в России сегодня видят современные США, о значении религии, исторической правды и памяти для мира.

Это просто замечательно! Огромное вам спасибо! Я в аэропорт надену сказала Оуэнс, примеряя кепку

Надев головной убор, журналистка отметила высокое качество сделанной вещи.

У нас вообще с качеством все нормально ответил ей Михалков

В ходе беседы Оуэнс рассказала, как различные СМИ предлагали ей миллионы долларов за "правильное" освещение тех или иных событий, а некоторые корпорации даже прибегали к угрозам.