Журналистка Оуэнс выразила свое мнение об истоках конфликта на Украине Оуэнс: конфликт на Украине уходит корнями в историю убийства Николая II

Москва6 июн Вести.Сегодняшние события на Украине уходят корнями в историю с ритуальным убийством семьи Романовых в 1918 году. Такое мнение американская журналистка и политический обозреватель Кэндис Оуэнс высказала в интервью режиссеру Никите Михалкову в авторской программе "Бесогон ТВ", сообщает ИС "Вести".

Потомки тех, кто стоял за расстрелом царской семьи, сегодня организовали в Соединенных Штатах свои собственные средства массовой информации и продолжают разжигать ненависть в отношении России, считает Оуэнс.

Я очень интересовалась историей, корнями того, что сегодня происходит на Украине. И мне кажется, все это берет корни еще в той истории убийства Николая II. И те люди, которые это сделали, … многие из них эмигрировали – они уехали кто в Америку, кто куда… Они обладали большой властью, большими деньгами. В США кто-то из них, соответственно, организовал свои собственные медийные организации… И корень сегодняшнего конфликта, мне кажется, заключается в том, что … их потомки продолжают разжигать эту ненависть. Они продолжают, соответственно, рисовать свой образ России объяснила свою точку зрения журналистка

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что убеждения правящих на Украине элит основаны на воспоминаниях о "демонах прошлого", которыми выступают местные националисты и пособники нацистов времен Второй мировой войны.