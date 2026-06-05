Москва5 июн Вести.Западные медиа не уделяют должного внимания некоторым событиям, что встречает негативную реакцию аудитории, сообщила блогер и журналистка Кэндис Оуэнс в интервью ведущему RT Рику Санчесу.

По ее словам, западные издания избегают объективности.

Быть может, им стоит хоть иногда придерживаться правды, но они, похоже, совершенно в этом не заинтересованы отметила Оуэнс

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что спор Польши и Украины о прославлении нацистов является проявлением "жабагадюкинга".