Американская журналистка уличила западные СМИ во лжи после визита в Москву

Москва1 июн Вести.Прибывшая в Москву американская журналистка и публицистка Кэндис Оуэнс восхитилась российской столицей и заявила о лжи в западных СМИ. Свое мнение она высказала в соцсети X.

Оуэнс отметила, что западные журналисты искажают реальный облик России. Она призналась, что не знала, чего ожидать, но увиденное превзошло все предположения.

Она также объяснила, почему, по ее мнению, в Америке начинают паниковать и лгать о "российском сговоре", когда узнают, что кто-то из США с публичной площадкой едет в Россию.

Это как аллегория пещеры у Платона. Просто шокирует, насколько это чистый, красивый и упорядоченный город. Он так далек от того, как его изображают СМИ написала она

В своем аккаунте в соцсети X Оуэнс опубликовала фотографии ночной Москвы, Исторической сцены Большого театра и алтаря храма Христа Спасителя.

