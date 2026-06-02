Американская журналистка заявила о травле из-за поездки в Россию

Москва2 июн Вести.Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что столкнулась с нападками и ложными обвинениями из-за ее поездки в Россию.

В беседе с ТАСС она уточнила, что давления со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не было.

Но вы знаете, вокруг нее много всяких прихлебателей, которые просто лгут. Это ложь, например, что я еду без семьи, что существует какой-то тайный заговор, тайное финансирование - все это безумные истории о "русском заговоре", которые уже много лет циркулируют поделилась Оуэнс

Как отметила журналистка, таким образом ее критики пытаются криминализировать поездки в Россию и заставить людей бояться путешествовать.

В [социальной сети] X - они начали врать обо мне, говорить, что я еду сюда работать, сотрудничаю с такими-то людьми, меня финансируют, что я якобы нарушаю законы добавила Оуэнс

Журналистка прибыла в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), в том числе в качестве гостя на пленарной сессии.