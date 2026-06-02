Москва2 июн Вести.Экс-руководитель RT France Ксения Федорова столкнулась с беспрецедентной травлей во Франции, где ее национальность используют как главное доказательство виновности. Об этом сообщает французская газета Le Journal du Dimanche.

Журналисты отмечают, что Федорову критиковали за освещение конфликт на Украине.

Имея многолетний журналистский опыт в России, Германии и Франции, она уже почти десять лет вносит свой вклад в разнообразие французской журналистики говорится в материалах

По информации издания, журнал Le Monde опубликовал "расследование", в котором оспаривается законность решения французских властей выдать россиянке десятилетний вид на жительство.

Кампания против Ксении Федоровой перешла черту. Дискуссия больше не касается ее аргументов; речь идет о ее личности, ее прошлом, ее происхождении, вплоть до законности заниматься своей профессией заявили журналисты газеты

Ранее во Франции забили тревогу из-за возвращения Федоровой в эфир французских консервативных медиа накануне президентских выборов.