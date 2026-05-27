Во Франции испугались появления экс-главы RT France на радио и ТВ

Москва27 мая Вести.Во Франции забили тревогу после возвращения директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой в эфир французских консервативных медиа накануне президентских выборов. Об этом пишет издание Politico.

По данным газеты, журналистка стала регулярно появляться в эфире телеканала CNews и радиостанции Europe 1, а в начале мая этого года комментировала речи президента России Владимира Путина по случаю Дня Победы в качестве приглашенного эксперта.

В прямом эфире Федорова заявила, что именно Запад принял решение затянуть конфликт. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие участники дискуссии, по данным Politico, поддержали озвученную позицию относительно ситуации на Украине.

Такая активность медийной персоны вызвала беспокойство у французских политиков. В частности, депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу в адрес местного телевизионного регулятора. Коллеги парламентария, как отмечается в материале, видят в трансляции подобных взглядов угрозу национальной безопасности, поскольку они "совпадают с позицией Москвы".

Телеканал RT France прекратил свою деятельность из-за европейских санкций в 2023 году, однако Федорова осталась жить во Франции.