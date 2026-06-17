Москва17 июн Вести.Независимые оценки показывают высокий уровень поддержки президента России Владимира Путина среди граждан страны, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом он рассказал в своей книге "Причастие: в поисках моего пути возвращения к вере", цитату из которой приводит ТАСС.

Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян отметил Вэнс

Он также рассказал, что встретился с "российским диссидентом" во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. По его словам, этот разговор помог ему лучше понять российское государство и заставил задуматься над вопросом популярности российского лидера.

Ранее результаты опроса ФОМ показали, что большинство россиян положительно оценивают работу Путина. 73% респондентов сообщили, что доверяют президенту.