Избавленная от гигантского невуса Луна Феннер из США любит пельмени и чай

Прооперированная в Петербурге Луна Феннер из США полюбила пельмени и чай Избавленная от гигантского невуса Луна Феннер из США любит пельмени и чай

Москва11 авг Вести.Девочка Луна Феннер из США, избавленная от гигантского невуса на лице в Санкт-Петербурге, рассказала о своей любви к пельменям и чаю. Информацией поделилась пластический хирург, доктор медицинских наук Ольга Филиппова. Ребенок проходил лечение в частной клинике "Скандинавия", передает ТАСС.

Теперь любимая еда у Луны - пельмени и чай сообщила хирург

Также девочке понравился торт "Наполеон". Теперь ей очень хочется попробовать русские блины.

Впервые Луна с мамой прилетели в Россию в сентябре 2019 года. В 2021 году врачи сделали первую операцию. В апреле 2024 года в Петербурге девочка перенесла еще две операции, а затем в 2025 году был проведен третий этап лечения.

13 августа Луна с родителями улетит домой в Майями. Через два-три года предстоит провести еще несколько манипуляций.