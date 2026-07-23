Дочь Орнеллы Мути: мы наполовину русские и не стесняемся об этом говорить Дочь актрисы Орнеллы Мути рассказала про свою и позицию мамы в отношении России

Москва23 июл Вести.Певица и дочь итальянской актрисы Орнеллы Мути Найке Ривелли в комментарии для ИС "Вести" заявила, что они с мамой наполовину русские и не стесняются говорить об этом, поэтому всегда будут возвращаться в Россию.

По ее словам, они с мамой наполовину русские (дед и бабушка Мути по матери родились в Санкт-Петербурге - прим. ред.) и поэтому считают, что невозможно занять политическую позицию против своего народа.

Мы люди искусства, и моя мама всегда учила меня, что люди искусства творят ради людей, а не ради политики. Так что мы всегда будем возвращаться в Россию, потому что у нас там друзья и родственники, и мы наполовину русские! Невозможно занять политическую позицию против своего народа … И мы бесконечно гордимся тем, что наполовину русские. Это в нашей крови. Мы страстно гордимся этим и никогда не стесняемся об этом говорить подчеркнула Найке Ривелли

Отмечается, что мать с дочерью подали документы на российское гражданство. Свою позицию итальянская актриса Орнелла Мути объяснила тем, что наконец хочет по-настоящему почувствовать себя дома.

По словам актрисы, в рассказах ее матери Россия всегда выглядела как волшебная страна с невероятной культурой, поэтому такое же отношение к России актриса передала и своей дочери.