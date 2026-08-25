Москва25 авгВести.В Москве была проведена успешная операция по возвращению зрения 100-летнему пациенту. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.
Операция была сделана в ГКБ №15. Она требовала особой хирургической точности из-за сочетаний патологий: незрелой осложненной катаракты и подвывиха хрусталика.
Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациентанаписано в канале ведомства в MAX
Сам мужчина уже выписан из медицинского учреждения. При выписке он поблагодарил медиков за возможность хорошо видеть.