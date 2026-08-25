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Врачи в Москве успешно прооперировали и вернули зрение 100-летнему мужчине

Московские офтальмологи вернули зрение 100-летнему мужчине Врачи в Москве успешно прооперировали и вернули зрение 100-летнему мужчине

Москва25 авг Вести.В Москве была проведена успешная операция по возвращению зрения 100-летнему пациенту. Об этом сообщает Департамент здравоохранения города Москвы.

Операция была сделана в ГКБ №15. Она требовала особой хирургической точности из-за сочетаний патологий: незрелой осложненной катаракты и подвывиха хрусталика.

Несмотря на возраст пациента и сложность вмешательства, операция прошла успешно – врачи смогли восстановить зрение пациента написано в канале ведомства в MAX

Сам мужчина уже выписан из медицинского учреждения. При выписке он поблагодарил медиков за возможность хорошо видеть.