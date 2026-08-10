Впервые в мире 101-летнему пациенту сделали операцию на черепе

В Самаре успешно прооперировали 101-летнего пациента Впервые в мире 101-летнему пациенту сделали операцию на черепе

Москва10 авг Вести.В клинике Самарского медуниверситета впервые провели успешную операцию 101-летнему пациенту, у которого диагностировали воспаление клиновидной пазухи, входящей в состав внутреннего основания черепа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу клиник Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ) Минздрава России.

Впервые в мире 101-летнему пациенту выполнили операцию на клиновидной пазухе, которая входит в структуру клиновидной кости, формирующей центральный отдел основания черепа говорится в сообщении

Пожилой мужчина поступил в клинику на скорой. Он был без сознания. До этого он жаловался на сильную головную боль. После обследования у мужчины выявили сфеноидит - воспаление клиновидной пазухи, которое осложнилось вторичным риногенным менингитом (тяжелое гнойное воспаление оболочек головного мозга).

Хирурги выполнили малоинвазивную эндоскопическую операцию через нос: врачи использовали разработанную в университете систему хирургической навигации "Автоплан". Она позволяет заранее спланировать ход операции и значительно сократить риск повреждения функционально значимых зон.

После недели в стационаре и улучшения состояния пенсионера выписали.