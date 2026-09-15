Врачи Ростовской области помогли родиться младенцу с двухметровой пуповиной В Ростовской области врачи спасли младенца с обвитием двухметровой пуповиной

Москва15 сен Вести.В Ростовской области врачи помогли появиться на свет младенцу с семикратным обвитием пуповиной. Об этом сообщил в соцсети "ВКонтакте" перинатальный центр региона.

Будущая мать двойни поступила на плановую госпитализацию в стационар ПЦРО. Срок составлял 36 недель и 5 дней. УЗИ показало обвитие пуповиной вокруг шеи одного из малышей. Было решено провести кесарево сечение.

Во время операции с шеи новорожденной девочки мы сняли 7 витков двухметровой пуповины. Подобная аномалия встречается крайне редко, двухметровая пуповина — история уникальная, ведь нормальная длина пупочного канатика обычно составляет 40‒60 см. Мы ждали трехкратное обвитие и были готовы, но в моменте были ошеломлены рассказали в перинатальном центре

Уточняется, что подобного случая в практике ростовских врачей еще не было.

Семикратное обвитие – крайне редкое явление, и случаев благоприятного исхода при такой аномалии очень мало, сообщили в ПЦРО.