Бийские медики приняли роды прямо в машине скорой помощи Под Бийском семимесячный малыш родился в машине скорой помощи

Москва14 авг Вести.Под Бийском в автомобиле скорой помощи на свет появился семимесячный малыш. О счастливом событии в соцсетях сообщили сотрудники станции скорой медицинской помощи Бийска.

Бригада в составе фельдшера Валентины Караваевой и ее напарника Вадима Майдурова везла 17-летнюю жительницу Зонального района, находящуюся на 33 неделе беременности, в роддом Бийска. Интенсивность схваток росла с каждой минутой, и на подъезде к городу у будущей мамы начались потуги. Фельдшеры попросили водителя остановиться, достали акушерские наборы и начали принимать роды.

В моей практике это не первые роды в машине. К счастью, все прошло очень хорошо - малыш здоровенький, закричал сразу. Могу сказать, что это были суперстремительные роды поделилась фельдшер Валентина Караваева

Роженицу с малышом благополучно доставили в родильное отделение. Теперь они под наблюдением врачей.