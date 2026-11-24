Московские врачи спасли пациентку, у которой трижды останавливалось сердце

Москвичку спасли после трех остановок сердца, сделав 8 операций Московские врачи спасли пациентку, у которой трижды останавливалось сердце

Москва24 ноя Вести.Три остановки сердца и восемь операций: московские врачи спасли пациентку с тяжелым инфарктом, сообщает Депздрав столицы в MAX.

Женщина с обширным инфарктом поступила в Первую Градскую больницу. Состояние 43-летней пациентки усугублял сахарный диабет, который долгое время оставался без должного контроля с ее стороны.

Женщина перенесла три остановки сердца на фоне тяжелого течения заболевания и развившихся осложнений. Для ее спасения врачи больницы провели восемь операций говорится в публикации

Кроме того, около месяца жизнь пациентки поддерживал аппарат ЭКМО, который временно берет на себя функции сердца и легких, отмечается в сообщении.

К ее лечению подключились и эксперты Центра болезней системы кровообращения больницы имени Давыдовского.

Врачи боролись за жизнь находившейся в реанимации женщины больше двух месяцев.

Как подчеркнула заммэра Москвы Анастасия Ракова, профессионализм, слаженное взаимодействие медиков и передовые методы лечения позволили спасти пациентку и восстановить работу ее сердца.

Сейчас женщина находится под наблюдением специалистов, но продолжает терапию уже дома.