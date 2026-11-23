Москва23 ноя Вести.В Петербурге хирурги успешно удалили 48-летней пациентке гигантский тромб длиной около 15 сантиметров. Об этом сообщил комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга на платформе MAX.

Необычную патологию выявили при плановом обследовании у гинеколога в Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова. Компьютерная томография подтвердила крупный тромб: он шел из правой почечной вены через нижнюю полую вену до правого предсердия.

Ради операции объединились специалисты НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе и Военно-медицинской академии. Вмешательство шло под руководством заведующего кардиохирургическим отделением НИИ Демиса Граматикова. В нем последовательно участвовали три бригады - общие хирурги, сосудистые хирурги и кардиохирурги. В одной операционной врачи работали более пяти часов.

Им удалось полностью извлечь плотный тромб диаметром 2-3 сантиметра, который со временем сросся со стенкой сосуда.

В НИИ скорой помощи им. И. И. Джанелидзе успешно провели сложнейшую операцию 48-летней пациентке с распространенным тромбозом… Врачам удалось полностью извлечь так называемый организованный тромб - плотное образование длиной около 15 см и диаметром 2–3 см, которое со временем срослось со стенкой сосуда говорится в публикации

Вмешательство завершилось успешно. Несколько дней женщина провела в палате интенсивной терапии, а сейчас продолжает лечение в одном из отделений НИИ.