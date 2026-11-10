Опухоль яичника объемом 35 литров удалили пациентке в Томске Гигантскую опухоль яичника объемом 35 литров удалили женщине в Томске

Москва10 ноя Вести.В Томске пациентке удалили огромную опухоль правого яичника объемом 35 литров. Об этом департамент здравоохранения Томской области сообщает в соцсети "ВКонтакте".

Врачи спасли женщину из Тамбовской области от большого новообразования яичника, которое сдавливало органы брюшной полости и представляло серьезную угрозу для жизни. Опухоль была объемом 35 литров говорится в сообщении

К медикам пациентка обратилась в июле. Она пожаловалась на сильное увеличение живота, одышку и слабость. Обследование выявило кистозно-солидное образование правого яичника, мешающее работе печени и правого мочеточника.

Из-за тяжелой анемии ситуация становилась еще сложнее. Перед операцией женщине потребовалась экстренная госпитализация. В больнице ей сделали переливание крови и стабилизировали состояние. Поле этого хирурге провели циторедуктивную операцию и удалили все опухолевые ткани, включая пораженные участки соседних органов.

После операции не все было гладко: на шестые сутки из-за длительного сдавливания опухолью произошла перфорация купола слепой кишки. Врачам снова пришлось экстренно вмешаться.

Сейчас пациентку выписали, ее ожидает лекарственная противоопухолевая терапия.