Впервые в Приморье врачи удалили почку женщине через небольшие проколы

Врачи Владивостока впервые удалили почку у пациентки через проколы Впервые в Приморье врачи удалили почку женщине через небольшие проколы

Москва2 окт Вести.В клинической больнице №4 Владивостока впервые выполнили лапароскопическую нефрэктомию – удаление почки через небольшие проколы, без больших разрезов, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Пациентка в возрасте 56 лет обратилась с жалобами на боли в пояснице, которые не проходили больше года. КТ выявила крупный вклиненный камень, который заблокировал отток мочи. Нефросцинтиграфия показала атрофию почечной ткани на 99% – орган практически перестал работать.

Пациентке была выполнена нефрэктомия лапароскопическим способом говорится в сообщении

Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя прекрасно.