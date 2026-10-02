Москва2 октВести.В клинической больнице №4 Владивостока впервые выполнили лапароскопическую нефрэктомию – удаление почки через небольшие проколы, без больших разрезов, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Пациентка в возрасте 56 лет обратилась с жалобами на боли в пояснице, которые не проходили больше года. КТ выявила крупный вклиненный камень, который заблокировал отток мочи. Нефросцинтиграфия показала атрофию почечной ткани на 99% – орган практически перестал работать.
Пациентке была выполнена нефрэктомия лапароскопическим способомговорится в сообщении
Операция прошла успешно. Сейчас женщина чувствует себя прекрасно.