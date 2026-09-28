Москва28 сенВести.Врачи во время плановой диспансеризации обнаружили у 60-летней жительницы Владивостока гипотиреоз и назначили терапию, вернув ей радость жизни, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
Пациентка жаловалась на постоянную раздражительность, сердцебиение и давление. Результаты анализов позволили исключить онкологию и поставить диагноз – манифестный первичный гипотиреоз. Причина – иммунная система ошибочно атакует клетки собственной щитовидной железы, вызывая их воспаление и постепенное угасание функции.
Женщине назначили заместительную гормональную терапиюговорится в сообщении
Постепенно состояние нормализовалось. Пациентка продолжает наблюдаться у эндокринолога.