Диспансеризация помогла выявить аутоиммунное заболевание у пациентки в Приморье

Врачи в Приморье выявили у пациентки патологию во время диспансеризации Диспансеризация помогла выявить аутоиммунное заболевание у пациентки в Приморье

Москва28 сен Вести.Врачи во время плановой диспансеризации обнаружили у 60-летней жительницы Владивостока гипотиреоз и назначили терапию, вернув ей радость жизни, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Пациентка жаловалась на постоянную раздражительность, сердцебиение и давление. Результаты анализов позволили исключить онкологию и поставить диагноз – манифестный первичный гипотиреоз. Причина – иммунная система ошибочно атакует клетки собственной щитовидной железы, вызывая их воспаление и постепенное угасание функции.

Женщине назначили заместительную гормональную терапию говорится в сообщении

Постепенно состояние нормализовалось. Пациентка продолжает наблюдаться у эндокринолога.