Жительницу Дальнереченска с инсультом перевезли во Владивосток санавиацией Санавиация перевезла жительницу Дальнереченска с инсультом в столицу Приморья

Москва20 сен Вести.Спасти 66-летнюю жительницу Дальнереченска, перенесшую геморрагический инсульт, помогла санавиация, сообщила пресс-служба минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

Женщина почувствовала резкое недомогание и вызвала скорую помощь. Измерив давление и найдя его высоким – 209 на 160 – бригада доставила пенсионерку в стационар Дальнереченской центральной городской больницы.

Врачи провели необходимую диагностику и выявили геморрагический инсульт. Это одно из самых опасных состояний: в отличие от ишемического инсульта, где сосуд закупоривается, здесь он разрывается, и кровь попадает прямо в мозговую ткань. Женщине требовалась помощь специалистов краевого уровня. По согласованию пациентку перевели в Приморскую краевую клиническую больницу №1. Транспортировку обеспечила санитарная авиация написали в пресс-службе

Пациентка находится под наблюдением врачей, операция ей пока не требуется.