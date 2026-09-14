Во Владивостоке врачи спасли дайвера, у которого отказали ноги после погружений

Дайвер во Владивостоке пережил редкий инсульт после погружений на 30 м Во Владивостоке врачи спасли дайвера, у которого отказали ноги после погружений

Москва14 сен Вести.Врачи во Владивостоке спасли 40-летнего дайвера, который попал в больницу в тяжелом состоянии после четырех погружений на глубину до 30 м. Об этом сообщил Минздрав Приморского края.

На глубине дайвер почувствовал движение корабля, испугался и начал быстро всплывать, нарушив технику безопасности. Во время подъема ощутил покалывание и жжение по всему телу. На берегу состояние ухудшалось – ноги становились "ватными" отмечается в канале ведомства на платформе MAX

В больнице неврологи выявили редкую и опасную патологию: ишемический инсульт спинного мозга. В неврологическом отделении владивостокской больницы пациент получал медикаментозную терапию, а после стабилизации состояния с ним начали работать инструкторы ЛФК. Сейчас врачи отмечают положительную динамику. У дайвера постепенно возвращается чувствительность и подвижность ног.