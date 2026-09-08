В больницу Приморья поступил мужчина с глубоким ножевым ранением Врачи спасли поступившего в больницу Владивостока мужчину с ножевым ранением

Москва8 сен Вести.В приемное отделение Владивостокской клинической больницы №4 доставили мужчину 44 лет в тяжелом состоянии с глубоким ножевым ранением в области грудной клетки, задето было легкое, диафрагма и печень, сообщается в MAX-канале учреждения здравоохранения города.

Сначала врачи открыли грудную клетку, чтобы добраться до легкого. После ушили рану на легком. Затем выполнили лапаротомию - разрез передней брюшной стенки. Чтобы остановить кровотечение и "запаять" поврежденные сосуды печени, они применили электрокоагуляцию отмечается в сообщении

Операция прошла успешно. Мужчина идет на поправку.