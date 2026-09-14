Москва14 сенВести.Санавиация Ленобласти спасла туристку на Валааме, сообщает пресс-служба регионального правительства в MAX.
Отмечается, что во время круиза по Карелии пожилая женщина, проснувшись утром, почувствовала слабость в конечностях с одной стороны.
Ее соседка по каюте заметила тревожные признаки инсульта: опущенный уголок рта попутчицы и ставшую невнятной речь.
Организаторами круиза было принято решение о срочной высадке туристки на остров Валаам, где ее уже ждали спасатели.
На машине они доставили женщину к месту посадки вертолета национальной службы санитарной авиации Ростехаговорится в сообщении
Пациентку оперативно доставили в больницу и передали врачам-неврологам с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас у нее есть шансы на восстановление, отмечается в публикации.