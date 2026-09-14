Санавиация Ленобласти эвакуировала с Валаама женщину с инсультом

Туристку с инсультом оперативно эвакуировали вертолетом с Валаама Санавиация Ленобласти эвакуировала с Валаама женщину с инсультом

Москва14 сен Вести.Санавиация Ленобласти спасла туристку на Валааме, сообщает пресс-служба регионального правительства в MAX.

Отмечается, что во время круиза по Карелии пожилая женщина, проснувшись утром, почувствовала слабость в конечностях с одной стороны.

Ее соседка по каюте заметила тревожные признаки инсульта: опущенный уголок рта попутчицы и ставшую невнятной речь.

Организаторами круиза было принято решение о срочной высадке туристки на остров Валаам, где ее уже ждали спасатели.

На машине они доставили женщину к месту посадки вертолета национальной службы санитарной авиации Ростеха говорится в сообщении

Пациентку оперативно доставили в больницу и передали врачам-неврологам с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Сейчас у нее есть шансы на восстановление, отмечается в публикации.