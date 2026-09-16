В больнице Приморья спасли женщину с переломом второго шейного позвонка

Врачи Приморья спасли женщину с опасной травмой позвоночника В больнице Приморья спасли женщину с переломом второго шейного позвонка

Москва16 сен Вести.Специалисты клинической больницы № 2 Владивостока спасли женщину, получившую в результате ДТП перелом второго шейного позвонка, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Жительница края попала в ДТП: она пристегнутая ехала на заднем сиденье и получила тяжелую сочетанную травму – пострадали живот, грудная клетка и шейный отдел позвоночника. В Лесозаводской центральной городской больнице хирурги экстренно прооперировали пациентку, остановили кровотечение и восстановили целостность внутренних органов. Потом перевели в нейрохирургию Владивостокской клинической больницы № 2 с диагнозом – перелом второго шейного позвонка.

Нейрохирурги устранили деформацию позвоночника, освободили спинной мозг от сдавления и зафиксировали поврежденный сегмент современными системами. Операция длилась около восьми часов отмечается в сообщении

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, функции нервной системы сохранены.