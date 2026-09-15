Врачи двух приморских больниц спасли женщину с "переломом палача" Приморские врачи спасли пациентку с "переломом палача"

Москва15 сен Вести.Жительница Приморья, попавшая в ДТП, чудом избежала инвалидности или даже гибели благодаря усилиям медиков двух краевых больниц, сообщает Baza.

В аварии 34-летняя женщина серьезно пострадала: она получила переломы грудной клетки, позвоночника, травмы органов и внутреннее кровотечение.

В процессе оказания первичной помощи выяснилось, что второй позвонок в шейном отделе сломан – так называемый "перелом палача". Осколки угрожали сместиться и повредить спинной мозг или крупные сосуды, что привело бы к параличу или гибели женщины пишет паблик

Нейрохирурги провели сложнейшую операцию по восстановлению позвоночника, которая длилась около 8 часов.

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, функции ее нервной системы сохранены.