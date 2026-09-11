Врачи Владивостока вернули пациентку к жизни после тяжелого ДТП

Врачи в Приморье поставили на ноги пострадавшую в тяжелом ДТП женщину Врачи Владивостока вернули пациентку к жизни после тяжелого ДТП

Москва11 сен Вести.Во Владивостокской клинической больнице №2 врачи поставили на ноги и вернули к жизни пациентку после тяжелой дорожной аварии, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморья.

Женщина две недели провела в реанимации на ИВЛ. Потом ее перевели в отделение реабилитации.

Картина была тяжелой. Она лежала и смотрела в одну точку. Не могла сама есть пояснила завотделением реабилитации Анастасия Колесникова

Медики подключили мелкую моторику. Пациентка начала заниматься вязанием, собирала пазлы, раскрашивала рисунки. Это помогало формировать новые нейронные связи. За 18 дней у нее улучшилась речь, появился интерес к жизни. К моменту выписки женщина свободно передвигалась без посторонней помощи.