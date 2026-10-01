Пациенту с нефротическим синдромом оказали медпомощь в больнице Владивостока Врачи Приморья спасли жизнь мужчине с тяжелейшим заболеванием почек

Москва1 окт Вести.Врачи спасли жизнь поступившему в тяжелейшем состоянии в нефрологическое отделение клинической больницы №2 Владивостока 50-летнему мужчине, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

Несколько месяцев назад ему диагностировали нефротический синдром – состояние, при котором почки перестают полноценно выводить жидкость. От госпитализации пациент отказался. Но позже был доставлен в больницу с отеками, в его организме скопилось более 20 литров лишней жидкости.

На фоне диализа удалось купировать симптомы и вывести жидкость пояснила лечащий врач Наталья Барчук

Она добавила, что пациент остался пожизненно зависимым от заместительной почечной терапии.