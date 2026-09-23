Москва23 сенВести.Врачи клинической больницы №1 Владивостока спасли мужчину в тяжелом состоянии, который подавился мясом во время ужина, а потом не смог дышать, потому что фрагмент пищи ослоднял дыхание, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
По данным ведомства, пациента доставили в приемное отделение в крайне тяжелом состоянии. Каждый вдох ему давался с трудом и сопровождался острой болью. Выяснилось, что во время ужина мужчина поперхнулся куском мяса. К утру состояние резко ухудшилось – пациент начал терять сознание.
Рентгенолог обнаружил причину дыхательной недостаточности – в правом промежуточном бронхе застрял фрагмент пищи. Его удалось ювелирно извлечь, вернув пациенту возможность дышатьговорится в сообщении
Теперь пациенту предстоит курс восстановительной терапии.