В Приморье врачи спасли с анафилактическим шоком после укусов ос мужчину

Врачи Приморья спасли мужчину после нападения на него ос В Приморье врачи спасли с анафилактическим шоком после укусов ос мужчину

Москва29 июл Вести.Врачи Владивостокской клинической больницы №2 спасли мужчину у которого случился анафилактический шок после нападения ос, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

По данным ведомства, в лесу мужчина с восьмилетним внуком случайно потревожил осиное гнездо. Чтобы спасти ребенка, дед отвлек рой на себя, но получил множественные укусы, потерял сознание и был экстренно доставлен в реанимацию в состоянии анафилактического шока.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациента, он уже переведен из реанимации в профильное отделение отмечается в сообщении

По словам врачей, если человека одновременно ужалили пять и более ос, риск развития тяжелой аллергической реакции возрастает. Особенно опасны укусы в голову, лицо и шею - они приводят к анафилактическому шоку.