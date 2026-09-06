Во Владивостоке молодой человек попал в больницу с поражением легких от вейпа

Врачи Владивостока спасли парня с тотальным поражением легких от вейпа Во Владивостоке молодой человек попал в больницу с поражением легких от вейпа

Москва6 сен Вести.Во Владивостоке в больницу №1 поступил 21-летний молодой человек с жалобами, похожими на симптомы пневмонии. Однако диагностика выявила тяжелое повреждение легких, вызванное многолетним курением вейпов - он пользовался ими больше трех лет. Об этом сообщил канал Baza на платформе MAX.

Отмечается, что пациент жаловался на сильный жар, кашель и затрудненное дыхание.

21-летний Денис оказался в городской больнице №1 с высокой лихорадкой и выраженной дыхательной недостаточностью. Кашель, температура и одышка указывали на пневмонию, но верное обследование показало практически тотальное вейп-ассоциированное поражение легких - парень курил "электронки" более трех лет говорится в публикации

Благодаря тому, что причину установили быстро, медики смогли вовремя назначить лечение и обойтись без подключения к аппарату ИВЛ.

Сейчас Денис получает гормональную терапию, курс займет несколько месяцев. Врачи не исключают, что на месте пораженных участков легких может образоваться рубцовая ткань. Его состояние остается под наблюдением.