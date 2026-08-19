В Чувашии мужчина 10 дней кашлял из-за зубного протеза в бронхе Житель Чувашии 10 дней прожил с зубным протезом в бронхе

Москва19 авг Вести.В Чувашии 55-летний мужчина обратился в Больницу скорой медицинской помощи с жалобой на кашель, который мучил его 10 дней. Врачи, не найдя явных причин, назначили компьютерную томографию. Исследование выявило в правом бронхе пациента зубной протез из пяти коронок со штифтами.

Мужчина, объяснил, что потерял его незадолго до появления кашля – не заметил, как вдохнул конструкцию. Думал, что просто проглотил.

Пациенту была выполнена компьютерная томография - исследование позволило обнаружить инородное тело в правом бронхе. На рентгеновском снимке был визуализирован зубной протез, состоящий из 5 коронок со штифтами, - их пациент потерял незадолго до появления симптомов говорится в публикации

Из-за крупных размеров и расположения протеза врачи провели видеобронхоскопию под седаций. Это щадящий метод, который позволяет детально видеть процесс и аккуратно извлечь инородное тело, не повреждая ткани.

Заведующий эндоскопическим отделением Сергей Иванов пояснил, что своевременная диагностика помогла избежать осложнений. Он также напомнил, что при затяжном кашле без явных причин важно обследоваться – иногда причина кроется в неочевидных вещах.