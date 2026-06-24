Москва24 июнВести.В Находкинскую городскую больницу поступил 16-летний подросток с отравлением бензином, который он сливал "дедовским способом", сообщается на сайте медучреждения.
Юноша получил отравление, когда самостоятельно ремонтировал в гараже мопед.
Чтобы откачать бензил из емкости, подросток использовал самый известный и самый опасный способ – создание в шланге отрицательного давления ртомговорится в публикации
В результате юноша наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся лишь когда вернулся домой.
В Находкинскую больницу пострадавший был доставлен ночью, спустя 3,5 часа после отравления.
После обследования и стабилизации состояния его перевели из реанимации в детское отделение стационара.
Пока не минует угроза развития опасных осложнений, врачи продолжат контролировать жизненно важные функции организма пациента, а также проводить детоксикационную терапию.