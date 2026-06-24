Сливавший бензин "дедовским способом" подросток из Приморья попал в реанимацию

Подросток из Находки сливал бензин "дедовским способом" и попал в реанимацию Сливавший бензин "дедовским способом" подросток из Приморья попал в реанимацию

Москва24 июн Вести.В Находкинскую городскую больницу поступил 16-летний подросток с отравлением бензином, который он сливал "дедовским способом", сообщается на сайте медучреждения.

Юноша получил отравление, когда самостоятельно ремонтировал в гараже мопед.

Чтобы откачать бензил из емкости, подросток использовал самый известный и самый опасный способ – создание в шланге отрицательного давления ртом говорится в публикации

В результате юноша наглотался топлива, а родителям рассказал о случившимся лишь когда вернулся домой.

В Находкинскую больницу пострадавший был доставлен ночью, спустя 3,5 часа после отравления.

После обследования и стабилизации состояния его перевели из реанимации в детское отделение стационара.

Пока не минует угроза развития опасных осложнений, врачи продолжат контролировать жизненно важные функции организма пациента, а также проводить детоксикационную терапию.