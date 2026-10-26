Москва26 октВести.Врачи Московский областной НИИ акушерства и гинекологии удалили у женщины из Африки образования массой почти в 20 килограммов. Об этом сообщили в Минздраве региона.
Пациентка обратилась к медикам с жалобой на миому, которая беспокоила ее несколько лет. Ультразвуковое исследование показало, что матка женщины увеличена почти в 180 раз. Разросшийся орган заполнил брюшную полость, полость малого таза и сдавливал мочевой пузырь с кишечником.
В результате пережимания сосудов начался тромбоз. Это угрожало жизни пациентки. Так, было решено провести операцию.
Помимо удаления пораженного органа требовалось удаление обширных сращений, в том числе между маткой и кишечником, нижней поверхностью диафрагмы, поверхностями правой доли печени и желчного пузыря, а также более 1 литра жидкости в брюшной полостиприводятся слова ведущего научного сотрудника МОНИИАГ Антона Федорова
Пациентку выписали через неделю.