Пациентку с 10-килограмовой опухолью спасли врачи в Приморье

Врачи в Приморье спасли пациентку с 10-килограмовой опухолью Пациентку с 10-килограмовой опухолью спасли врачи в Приморье

Москва12 окт Вести.В Приморском крае врачи спасли пациентку с 10-килограмовой опухолью, которая занимала всю брюшную полость. Об этом сообщил Минздрав региона.

Медики удалили у 56-летней женщины новообразование размером больше двух баскетбольных мячей, которое заняло всю брюшную полость вплоть до диафрагмы. Объем удаленной жидкости составил около 13 литров! говорится в канале министерства на платформе MAX

В ведомстве отметили, что пациентку уже выписана. Удаленная опухоль отправлена на гистологическое исследование для уточнения диагноза.