В Приморье врач спас проглотившую 4-сантиметровую кость во время ужина пациентку Во Владивостоке спасли проглотившую 4-сантиметровую кость из борща пациентку

Москва27 ноя Вести.В клинической больнице №4 Владивостока врачи спасли 37-летнюю женщину, проглотившую случайно 4-сантиметровую кость во время ужина, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

В больницу пациентка пришла с жалобами на ощущение инородного тела в пищеводе. По ее словам, за ужином она быстро ела борщ и не заметила, как проглотила что-то инородное. КТ выявила кость около 4 сантиметров, которая застряла в области кардиального сужения и вызвала спазм.

Эндоскопист Василий Сельсков при помощи эндоскопической петли захватил кость и извлек ее через эндоскоп говорится в сообщении

Операция прошла успешно: кость не травмировала пищевод.