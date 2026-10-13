Москва13 октВести.Врачи Дальнегорской больницы Приморского края извлекли из желудка четырехлетней девочки батарейку, о том, что ее проглотила, она рассказала сама, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.
Родители привезли малышку в больницу, девочка сама призналась, что случайно проглотила батарейку. В таких ситуациях желудочный сок быстро вступает в реакцию с металлом, вызывая химический ожог.
Эндоскописты во время процедуры ФГДС в верхнем отделе желудка специалисты обнаружили плоскую круглую батарейку диаметром 1,2 см и аккуратно извлекли ее с помощью биопсийных щипцовговорится в сообщении
Маленькая пациентка стойко перенесла все манипуляции, в удовлетворительном состоянии ее отпустили домой.