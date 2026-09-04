В Приморье врачи вытащили из горла у девочки фольгированную наклейку от игрушки

У девочки из Приморья в горле застряла фольгированная наклейка от игрушки В Приморье врачи вытащили из горла у девочки фольгированную наклейку от игрушки

Москва4 сен Вести.Врачи в Приморском крае спасли маленькую девочку, вытащив у нее из горла фольгированную наклейку от игрушки, сообщается в MAX-канале Минздрава региона.

Одиннадцатимесячную девочку доставили в приемное отделение краевой детской клинической больницы №1 поздно вечером. Выяснилось, что семья отдыхала на турбазе, когда во время обеда ребенок начал давиться и отказываться от еды. Вечером у малышки появилась рвота.

Во время осмотра горла девочка закашлялась, появились рвотные позывы, и тут глубоко из гортани вылетела фольгированная наклейка от игрушки рассказала педиатр Гоар Тоноян

По ее словам, именно эта наклейка раздражала гортань и вызывала эти симптомы.