Москва19 нояВести.Во Владивостоке неосторожное обращение подростков с оружием едва не лишило глаза 15-летнюю девочку, офтальмологи борются за ее зрение, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.
В травмпункт она поступила с кровоизлиянием в правый глаз, сильнейшим отеком век и гематомой. Металлическая пуля попала в орбиту, чудом не пробила глазное яблоко, зацепив его по касательной. Специалисты оперативно извлекли инородный предмет.
У пациентки диагностировали разрыв внутриглазных сосудовговорится в сообщении
Сейчас девочка дома проходит амбулаторное наблюдение.