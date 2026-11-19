Пуля едва не лишила девочку из Владивостока зрения Офтальмологи Приморья спасают зрение девочке с пулевым ранением глаза

Москва19 ноя Вести.Во Владивостоке неосторожное обращение подростков с оружием едва не лишило глаза 15-летнюю девочку, офтальмологи борются за ее зрение, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

В травмпункт она поступила с кровоизлиянием в правый глаз, сильнейшим отеком век и гематомой. Металлическая пуля попала в орбиту, чудом не пробила глазное яблоко, зацепив его по касательной. Специалисты оперативно извлекли инородный предмет.

У пациентки диагностировали разрыв внутриглазных сосудов говорится в сообщении

Сейчас девочка дома проходит амбулаторное наблюдение.