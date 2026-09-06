В Петербурге школьник выстрелил девочке в лицо из травматического пистолета Мальчик выстрелил девочке в лицо из травматического пистолета в Петербурге

Москва6 сен Вести.В Санкт-Петербурге 15-летний школьник выстрелил девочке в лицо из травматического пистолета "Оса". Об инциденте пишет Telegram-канал "112".

По данным канала, все случилось в квартире мальчика в Выборгском районе. После произошедшего ребенок сам вызвал полицию, а на следующий день его задержали.

Потерпевшая получила тяжелое ранение. Ее сверстник частично признал вину, ему предъявили обвинение.

Следствие просило отправить школьника в СИЗО из опасений, что он скроется, уничтожит доказательства или повлияет на свидетелей, но в итоге ему просто назначили домашний арест до 3 ноября. Суд учел, что ранее мальчик был судим, живет с матерью, учится в школе. Пистолет он сам не приобретал.