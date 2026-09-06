В Петербурге подростка, стрелявшего в девочку, отправили под домашний арест

Подросток, стрелявший в девочку из "Осы", отправлен под домашний арест В Петербурге подростка, стрелявшего в девочку, отправили под домашний арест

Москва6 сен Вести.В Санкт-Петербурге Выборгский суд отправил под домашний арест 15-летнего подростка, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 14-летней девочке. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего Сергея, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. 3 ч. 2 ст. 111 УК РФ говорится в публикации

По данным следствия, 3 сентября Сергей, находясь в своей комнате, выстрелил из травматического пистолета "Оса" в лицо потерпевшей, причинив ей тяжкий вред здоровью.

Подростка задержали, ему предъявлено обвинение. Он признал вину частично.

Следствие ходатайствовало о заключении под стражу, однако суд учел, что обвиняемый несовершеннолетний, ранее не судим, учится в школе, живет с матерью и сам обратился в полицию.

Мера пресечения избрана до 3 ноября 2026 года.