В Калининградской области девочка пострадала при выстреле ее друга из пневматики

Под Калининградом девочка пострадала, когда ее друг выстрелил из пневматики В Калининградской области девочка пострадала при выстреле ее друга из пневматики

Москва23 сен Вести.В Калининградской области 14-летняя девочка получила тяжелую травму глаза при выстреле ее друга из пневматики, в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Об этом рассказало региональное УМВД России.

Инцидент произошел возле магазина в поселке Новая Деревня. 16-летний друг девочки выстрелил из пневматического пистолета, снаряд отскочил от дорожного знака и попал несовершеннолетней в левый глаз.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение. Врачи диагностировали проникающее ранение глазного яблока и наличие инородного тела говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Полицейские изъяли у подростка пневматический пистолет. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).