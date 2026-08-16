Девочка-подросток пострадала в ДТП двух автомобилей в Калининградской области

В Калининградской области столкнулись два автомобиля, пострадала подросток Девочка-подросток пострадала в ДТП двух автомобилей в Калининградской области

Москва16 авг Вести.В Гурьевском районе Калининградской области зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей. В нем пострадала одна пассажирка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Столкнулись "АмберАвто" и Mercedes. Дорожный инцидент произошел 16 августа около 16 часов на трассе Приморское полукольцо.

Предварительно, в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка (14 лет) автомобиля Mercedes написано в канале ГАИ Калининградской области

По итогам ДТП устанавливаются все его обстоятельства.