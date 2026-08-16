Москва16 авгВести.В Гурьевском районе Калининградской области зафиксировано ДТП с участием двух автомобилей. В нем пострадала одна пассажирка. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
Столкнулись "АмберАвто" и Mercedes. Дорожный инцидент произошел 16 августа около 16 часов на трассе Приморское полукольцо.
Предварительно, в результате ДТП пострадала несовершеннолетняя пассажирка (14 лет) автомобиля Mercedesнаписано в канале ГАИ Калининградской области
По итогам ДТП устанавливаются все его обстоятельства.