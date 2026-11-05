В Казани подросток выстрелил из пневматики — пуля отрикошетила ему в правый глаз

В Казани подросток выстрелил из пневматики — пуля отрикошетила ему в глаз В Казани подросток выстрелил из пневматики — пуля отрикошетила ему в правый глаз

Москва5 ноя Вести.В Казани пуля отрикошетила и попала подростку в область правой орбиты во время стрельбы — полученная травма потребовала хирургического вмешательства. Об этом рассказала пресс-служба Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) города на своей странице во "Вконтакте".

Даже небольшие пластиковые шарики и металлические пули при попадании в человека способны вызвать значительные повреждения. Наиболее уязвимы глаза, лицо и голова — травмы этих областей могут привести к тяжелым осложнениям и стойкому нарушению зрения приводятся слова заведующего отделением офтальмологии Фарида Гильманова, проводившего пострадавшему операцию

Отмечается, что в ходе вмешательства врач извлек инородное тело размером 7 × 4,5 мм. Операция прошла успешно, без осложнений. В настоящее время подросток находится под наблюдением специалистов.

В ДРКБ добавили, что рикошеты представляют особую опасность, поскольку после удара о твердую поверхность снаряд может изменить траекторию и попасть в человека. Важно соблюдать правила безопасности: использовать защитные очки и маски, не направлять оружие на людей, избегать стрельбы по поверхностям, от которых возможен отскок снаряда, и хранить оружие вне доступа детей.