Москва25 октВести.Несовершеннолетний мог пострадать в ходе стрельбы из пневматики на набережной Оки в Калуге. Об этом сообщило региональное МВД России.
Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.
Выявлена публикация о стрельбе из пневматического оружия на набережной, в результате которой возможно пострадал несовершеннолетний. По данному факту заявлений в полицию не поступалоговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента. Также организовано проведение проверки.