Несовершеннолетний мог пострадать в ходе стрельбы из пневматики в Калуге

Несовершеннолетний мог пострадать в ходе стрельбы на набережной в Калуге Несовершеннолетний мог пострадать в ходе стрельбы из пневматики в Калуге

Москва25 окт Вести.Несовершеннолетний мог пострадать в ходе стрельбы из пневматики на набережной Оки в Калуге. Об этом сообщило региональное МВД России.

Информация об инциденте была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Выявлена публикация о стрельбе из пневматического оружия на набережной, в результате которой возможно пострадал несовершеннолетний. По данному факту заявлений в полицию не поступало говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В настоящее время устанавливаются личности участников инцидента. Также организовано проведение проверки.