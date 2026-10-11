В калужском Обнинске проверяют информацию о нападении мужчины на подростка

Полиция начала проверку сообщений о нападении мужчины на подростка в Обнинске В калужском Обнинске проверяют информацию о нападении мужчины на подростка

Москва11 окт Вести.Правоохранители проверяют информацию о нападении мужчины на подростка в Обнинске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области.

В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на одной из улиц города. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Личность мужчины устанавливается говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности случившегося не приводятся. В местных сообществах в соцсетях утверждают, что мужчина набросился на подростка и нанес несколько ударов ножом.