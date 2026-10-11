Москва11 октВести.Правоохранители проверяют информацию о нападении мужчины на подростка в Обнинске. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает УМВД России по Калужской области.
В дежурную часть ОМВД России по г. Обнинску поступило сообщение о противоправных действиях в отношении несовершеннолетнего на одной из улиц города. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка по данному факту. Личность мужчины устанавливаетсяговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности случившегося не приводятся. В местных сообществах в соцсетях утверждают, что мужчина набросился на подростка и нанес несколько ударов ножом.