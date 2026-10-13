Москва13 октВести.В Обнинске задержан местный житель, причинивший ножевые ранения несовершеннолетнему, сообщает СУ СК по Калужской области в MAX.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений с использованием оружия".
По данным следствия, днем 11 октября у дома 103 по проспекту Ленина в ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус 15-летнему подростку.
Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощьговорится в публикации
В ведомстве уточнили, что угрозы жизни нет, но полученные повреждения причинили тяжкий вред здоровью подростка.
Правоохранители установили личность подозреваемого, 44-летний фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.