В Обнинске задержан мужчина, ранивший ножом подростка во время ссоры

Мужчина ранил подростка ножом во время конфликта в Обнинске В Обнинске задержан мужчина, ранивший ножом подростка во время ссоры

Москва13 окт Вести.В Обнинске задержан местный житель, причинивший ножевые ранения несовершеннолетнему, сообщает СУ СК по Калужской области в MAX.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжких телесных повреждений с использованием оружия".

По данным следствия, днем 11 октября у дома 103 по проспекту Ленина в ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в голень и корпус 15-летнему подростку.

Пострадавший доставлен в больницу. Ему оказана необходимая медицинская помощь говорится в публикации

В ведомстве уточнили, что угрозы жизни нет, но полученные повреждения причинили тяжкий вред здоровью подростка.

Правоохранители установили личность подозреваемого, 44-летний фигурант задержан, следствие будет ходатайствовать о его заключении под стражу.