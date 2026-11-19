Житель Сызрани задержан по подозрению в нанесении подростку удара ножом Сызранец арестован по подозрению в нанесении ножевого ранения подростку

Москва19 ноя Вести.Житель Сызрани 40 лет задержан по подозрению в причинении подростку повреждений средней тяжести с применением оружия, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области в мессенджере МАХ.

По версии следствия, 17 ноября 2026 года в вечернее время фигурант, находясь в парке в городе Октябрьске, в ходе ссоры нанес 15-летнему подростку ножевое ранение. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь написали в пресс-службе

Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.