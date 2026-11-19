Москва19 нояВести.Житель Сызрани 40 лет задержан по подозрению в причинении подростку повреждений средней тяжести с применением оружия, сообщила пресс-служба СУ СК России по Самарской области в мессенджере МАХ.
По версии следствия, 17 ноября 2026 года в вечернее время фигурант, находясь в парке в городе Октябрьске, в ходе ссоры нанес 15-летнему подростку ножевое ранение. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощьнаписали в пресс-службе
Мужчина заключен под стражу, ведется следствие.